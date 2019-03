In Mali sind bei einem Angriff auf einen Militärstützpunkt mindestens 16 Soldaten getötet worden.

Bewaffnete stürmten die Anlage in der Stadt Dioura in der Region Mopti. Die Hintergründe sind noch unklar. In dem nordafrikanischen Land kommt es immer wieder zu Angriffen von Dschihadisten.