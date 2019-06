Die Armee von Mali ist im Norden des Landes gemeinsam mit französischen Anti-Terror-Truppen gegen Dschihadisten vorgegangen.

Etwa 20 Terroristen seien bei der Aktion getötet worden, erklärten die Streitkräfte. In der Region an der Grenze zu Niger ist eine Extremistengruppe aktiv, die sich dem IS angeschlossen hat.



Die ehemalige Kolonialmacht Frankreich hatte 2013 militärisch in Mali eingegriffen, nachdem islamistische Gruppierungen die Kontrolle über den Norden des Landes übernommen hatten. Trotz der Präsenz tausender internationaler Soldaten gilt der westafrikanische Staat weiter als instabil. Auch die Bundeswehr beteiligt sich dort an internationalen Einsätzen.