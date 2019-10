Bei schweren Gefechten zwischen Regierungstruppen und Rebellen im Süden von Mali sind mindestens 40 Kämpfer auf beiden Seiten ums Leben gekommen.

60 Soldaten würden vermisst, teilte die Regierung des westafrikanischen Landes mit. In der Nacht zu Montag waren mutmaßliche Islamisten vor zwei Armeecamps nahe der Grenze zu Burkina Faso gefahren und hatten das Feuer eröffnet.



In Mali kommt es immer wieder zu Angriffen und Anschlägen. Mehr als 1000 Bundeswehrsoldaten nehmen an einer UN-Mission teil.