In Mali ist Putschistenführer Goïta als Übergangspräsident vereidigt worden.

In der Zeremonie in der Hauptstadt Bamako legte der Armee-Oberst seinen Amtseid ab und sagte faire und transparente Wahlen bis zum nächsten Februar zu. Anschließend ernannte er den bisherigen Oppositionellen Maïga zum Regierungschef. Goïta war zunächst als Vizepräsident an einer Übergangsregierung beteiligt, die nach einem ersten und ebenfalls von ihm im vergangenen August angeführten Putsch installiert worden war, um den geordneten Übergang zu Wahlen und einer Zivilregierung einzuleiten. Vor gut zwei Wochen aber nahm das Militär Interimspräsident Ndaw und Übergangspremier Ouane fest und drängte beide zum Rücktritt. Das Vorgehen wurde international scharf verurteilt.



Die Bundesregierung will vorerst an den Einsätzen deutscher Soldaten in dem Krisenland festhalten. Die Sicherheitslage sei derzeit unverändert, sagte eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums in Berlin. Die Bundeswehr ist in Mali mit bis zu 600 Soldaten an einem EU-Ausbildungseinsatz und an einem Einsatz der Vereinten Nationen mit bis zu 1.100 Kräften beteiligt.

