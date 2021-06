Nach dem Selbstmordanschlag auf Bundeswehr-Soldaten im westafrikanischen Mali sind die Bergungsarbeiten abgeschlossen.

Alle Soldaten, die bei der Bergung und Sicherung der Anschlagsstelle geholfen hätten, seien wieder zurück im Camp Castor in der Stadt Gao, teilte das Einsatzführungskommando per Twitter mit. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer unterrichtete den zuständigen Bundestagsausschuss über den

Stand der Dinge. Danach waren am Freitag rund einhundert deutsche und belgische Soldaten mit einem Aufklärungsauftrag und schweren Waffen in einem Gebiet mit einer hohen Bedrohungslage auf Patrouille. In der Region ist unter anderem die Terrormiliz IS aktiv. Bei dem Anschlag wurden 13 UNO-Soldaten verletzt, zwölf Deutsche und ein Belgier. Die zwölf verletzten Bundeswehrsoldaten sind nach Deutschland zurückgeflogen worden, wo sie in Kliniken in Ulm und Koblenz behandelt werden.



Deutschland beteiligt sich in Mali mit bis zu 1.700 Einsatzkräften an Ausbildungs- und Stabilisierungsmissionen der Vereinten Nationen sowie der EU.

