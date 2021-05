Das Auswärtige Amt hat die Festnahme der Spitze der Übergangsregierung in Mali scharf verurteilt.

Präsident N'Daw und Regierungschef Ouane festzusetzen sende ein desaströses Zeichen an die Bevölkerung Malis und die internationale Gemeinschaft, erklärte ein Sprecher in Berlin. Beide müssten unverzüglich freigelassen werden. Frankreich kündigte an, den Fall vor den UNO-Sicherheitsrat zu bringen.



Das Militär in Mali hatte die zwei Spitzenpolitiker für abgesetzt erklärt. Oberst Goita - der selbst Vizepräsident ist - erklärte, sie hätten ihn vor einer Kabinettsumbildung nicht zu Rate gezogen. Damit hätten sie den Transformationsprozess im Land sabotiert. Übergangspräsident N'Daw und Ministerpräsident Ouane waren gestern von Soldaten festgenommen worden.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.