Im afrikanischen Mali hat die Bundeswehr heute von Spanien das Kommando über die EU-Ausbildungsmission übernommen.

Die Übergabezeremonie fand in Anwesenheit von Bundesverteidigungsministerin von der Leyen am Nachmittag in der Hauptstadt Bamako statt. Sie kam heute auch mit dem malischen Regierungschef Maiga zusammen.



Die EU bildet in dem afrikanischen Land seit 2013 Sicherheitskräfte und eine regionale Einsatzgruppe aus; knapp 600 Soldaten aus EU-Ländern sind beteiligt - 150 aus Deutschland. Außerdem sind die Vereinten Nationen mit 15.000 Soldaten vor Ort - darunter 850 deutsche. Es ist nach Afghanistan der zweitgrößte Einsatz der Bundeswehr und gilt als der gefährlichste.