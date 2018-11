Im afrikanischen Mali übernimmt die Bundeswehr heute von Spanien das Kommando über die EU-Ausbildungsmission.

An der Übergabe-Zeremonie in der Hauptstadt Bamako nehmen Bundesverteidigungsministerin von der Leyen und ihre französische Kollegin Parly teil. Von der Leyen kommt zudem mit dem malischen Ministerpräsidenten Maiga zusammen. Die CDU-Politikerin traf am Abend in dem Land ein. Sie kam aus dem benachbarten Niger, wo von der Leyen einen Bundeswehr-Stützpunkt eröffnet hatte.



Die Truppe ist in Mali an der Friedensmission der Vereinten Nationen und der europäischen Ausbildungsmission beteiligt. Damit soll die malische Regierung im Kampf gegen dschihadistische Aufständische im Norden des Landes unterstützt werden.