Im afrikanischen Mali übernimmt die Bundeswehr heute von Spanien das Kommando über die EU-Ausbildungsmission.

An der Übergabe-Zeremonie in der Hauptstadt Bamako nehmen Bundesverteidigungsministerin von der Leyen und ihre französische Kollegin Parly teil.



Die Truppe ist in Mali an der Friedensmission der Vereinten Nationen und der europäischen Ausbildungsmission beteiligt. Damit soll die malische Regierung im Kampf gegen dschihadistische Aufständische im Norden des Landes unterstützt werden. Der CDU-Politiker von Marschall, der zur deutschen Delegation gehört, sprach von einer großen Aufgabe für alle Beteiligten. Er sagte im Deutschlandfunk, die Lage in Mali habe sich verschärft (Audio-Link). Für den Staat werde es zunehmend schwierig, das Land unter Kontrolle zu bekommen. Deshalb müsse regelmäßig überprüft werden, ob Fortschritte erzielt werden können.