Die Kooperation der Bundeswehr mit französischen Anti-Terror-Einheiten in Mali geht womöglich über das bestehende Parlaments-Mandat hinaus.

Deutsches Militärmaterial sei zur Unterstützung eingesetzt worden, berichtet die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf vertrauliche UNO-Unterlagen. Demnach lieferten Drohnen dem Nato-Verbündeten Aufklärungsinformation. Zudem hätten deutsche Hubschrauber französische Soldaten transportiert. In Mali ist die Bundeswehr mit bis zu 1.100 Soldaten an der UNO-Mission "Minusma" beteiligt. Deren Auftrag ist die Stabilisierung und Friedenssicherung in dem Krisenstaat. Paris hingegen führt in der Sahel-Zone eine Operation mit dem Namen "Barkhane" durch. Dabei bekämpft und tötet das französische Militär islamistische Kämpfer.