Deutschland übernimmt heute die Führung der EU-Ausbildungsmission in Mali.

Ziel des seit 2013 laufenden Einsatzes ist es, die Streitkräfte für ihren Kampf gegen islamistische Terrorgruppen auszubilden und zu beraten. Zu der Mission gehören etwa 950 Soldatinnen und Soldaten. Deutschland hat in dieser EU-Mission derzeit rund 110 Männer und Frauen im Einsatz. Zudem sind rund 880 Bundeswehr-Angehörige Teil der UNO-Truppe Minusma in Mali.



Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer forderte eine bessere Koordinierung der internationalen Einsätze in dem westafrikanischen Land. Nötig sei eine Debatte, was die internationale Gemeinschaft in der Sahelzone realistischerweise erreichen könne, sagte die CDU-Politikerin.



In Mali waren vor anderthalb Wochen zwölf deutsche Soldaten und ein belgischer Blauhelm-Soldat bei einem Selbstmordanschlag verletzt worden.

Diese Nachricht wurde am 07.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.