Drei französische Soldaten sind im westafrikanischen Mali durch einen Sprengsatz getötet worden.

Ihr gepanzertes Fahrzeug sei in der nördlichen Region Hombori getroffen worden, teilte der Elysee-Palast mit. Präsident Macron drückte in der Mitteilung seine Betroffenheit aus und betonte zugleich die Entschlossenheit Frankreichs, den Kampf gegen den Terrorismus fortzusetzen.



Im Rahmen der Operation "Barkhane" sind im Kampf gegen Extremisten mehr als 5.000 französische Soldaten in Westafrika stationiert. Islamisten greifen dort häufig das malische Militär und dessen Verbündete an.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.