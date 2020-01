Aus Mali wird erneut ein bewaffneter Angriff auf Soldaten gemeldet.

Nach Angaben eines Armeesprechers wurden dabei 19 Soldaten getötet und weitere verletzt. Französischen Medienberichten zufolge ereignete sich der Angriff in Sokolo, rund 400 Kilometer nördlich der Hauptstadt Bamako. Demnach sind die Opfer malische Staatsangehörige.



Im Norden Malis sind islamistische Gruppen mit Verbindungen zu den Terrormilizen von IS und Al Kaida aktiv. Die malische Armee und internationale Truppen versuchen, die Kämpfer zurückzudrängen. An einer Stabilisierungsmission der UNO ist auch die Bundeswehr beteiligt.