Bei einem Anschlag in Mali sind zwei französische Soldaten getötet worden.

Sie starben nach Angaben aus Paris bei der Explosion eines Sprengsatzes während einer Aufklärungsmission. Erst am Montag waren drei französische Soldaten bei einem ähnlichen Anschlag getötet worden. Frankreichs Präsident Macron drückte den Angehörigen sein Beileid aus. Er bekräftigte, Frankreich werde den Kampf gegen den Terrorismus fortführen.



Der Norden Malis war 2012 vorübergehend in die Hände von Rebellengruppen geraten, bevor Frankreich militärisch eingriff. Die frühere Kolonialmacht ist in Westafrika mit Tausenden Soldaten am Einsatz gegen Islamistenmilizen beteiligt.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.