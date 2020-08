Die Europäische Union will die Ausbildung von Sicherheitskräften in Mali trotz des Militärputschs fortführen.

Die derzeit ausgesetzten Einsätze in dem westafrikanischen Land sollten so schnell wie möglich wieder aufgenommen werden, sagte der EU-Außenbeauftragte Borrell am Abend nach einem Treffen der europäischen Verteidigungsminister in Berlin. Die EU habe in Mali viel investiert und wolle dies nicht aufs Spiel setzen. Ähnlich äußerte sich Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer. Die CDU-Politikerin nahm auch Stellung zum Streit zwischen Griechenland und der Türkei um Erdgasvorkommen im Mittelmeer. Sie kritisierte die derzeitigen gemeinsamen Militärmanöver Griechenlands, Frankreichs und Zyperns einerseits sowie der Türkei und der USA andererseits als wenig hilfreich in der aktuellen Situation.