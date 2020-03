Elf europäische Staaten wollen den Kampf gegen Dschihadisten in Mali künftig mit Spezialkräften unterstützen.

Angesichts der besorgniserregenden Sicherheitslage in Mali und der Sahelzone insgesamt unterstütze man die Bildung einer Taskforce mit dem Namen "Takuba", teilten die beteiligten Länder in einer gemeinsamen Erklärung mit. Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem Frankreich, Belgien und die Niederlande. Der Taskforce sollen demnach mehrere hundert Sicherheitskräfte angehören. Sie soll ab dem Sommer unter französischem Kommando ihre Arbeit in der Region Liptako aufnehmen. Das Grenzgebiet zwischen Mali und Niger gilt als Rückzugsort von Dschihadistengruppen.