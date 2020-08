Deutschland, Großbritannien und Frankreich halten trotz des Putschs im afrikanischen Mali an ihrer Beteiligung an den dortigen Anti-Terror-Missionen fest.

Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer sagte bei einem Treffen mit ihrer französischen Kollegin Parly und dem britischen Amtsinhaber Wallace im saarländischen Dillingen, das Engagement sei weiterhin nötig. Der Terrorismus in Mali stelle auch eine Bedrohung für Europa dar. Die Minister forderten zugleich eine rasche Rückkehr in dem Land zur verfassungsmäßigen Ordnung. Die Bundeswehr ist in Mali als Teil einer UNO-Stabilisierungsmission sowie einer EU-Ausbildungsmission im Einsatz.



Die malische Armee hatte am vergangenen Dienstag die Macht übernommen und Präsident Keita zum Rücktritt gezwungen. Die Militärs haben Neuwahlen in Aussicht gestellt, ohne dafür allerdings einen Termin zu nennen.