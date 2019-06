Im nordwestafrikanischen Mali sind bei einem bewaffneten Überfall auf ein Dorf mindestens 95 Menschen getötet worden.

Das berichten mehrere Medien unter Berufung auf örtliche Politiker. Wer hinter dem Angriff steckt, ist noch unklar. Bei den Opfern handelt es sich um Angehörige des Volks der Dogonen.



In den vergangenen Monaten gab es zahlreiche Übergriffe in Mali - teils waren sie ethnisch motiviert, teils wurden sie von radikalen Islamisten ausgeführt. In dem westafrikanischen Land sind im Rahmen von UNO-Missionen tausende ausländische Militärangehörige stationiert, um für Frieden zu sorgen.