Frankreich hat dem westafrikanischen Mali wegen des dortigen Putschs mit dem Abzug seiner Truppen gedroht.

Präsident Macron sagte der Zeitung "Journal du Dimanche", sollte sich der westafrikanische Staat nach dem Umsturz erneut in eine islamistische Richtung entwickeln, würden die dort stationierten französischen Soldaten nach Hause beordert. Macron sprach der neuen Übergangsregierung zudem die demokratische Legitimierung ab.



In Mali war es am vergangenen Montag zum zweiten Putsch innerhalb von neun Monaten gekommen. Die Armee setzte Übergangspräsident Ndaw und Regierungschef Ouane ab. Grund war offenbar die geplante Umbildung der Regierung. Der Anführer der Putschisten, Oberst Goïta, fühlte sich übergangen. Am Freitag erklärte ihn das Verfassungsgericht des Landes zum neuen Übergangspräsidenten. In Ghana beraten heute die westafrikanischen Staatschefs auf einem Gipfel über mögliche Sanktionen gegen Mali.



In dem Krisenstaat sind neben den französischen Einheiten im Rahmen von EU- und UNO-Missionen auch Soldaten der Bundeswehr stationiert.

