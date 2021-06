Nach dem zweiten Armeeputsch in Mali innerhalb eines Jahres zieht Frankreich Konsequenzen und setzt die gemeinsamen Militäroperationen mit den einheimischen Streitkräften aus.

Damit solle Druck auf die Junta ausgeübt werden, die Zivilregierung wieder einzusetzen, teilte das Verteidigungsministerium in Paris mit. Die Verantwortlichen in Bamako müssten nun rasch reagieren. Zugleich stellte Frankreich klar, dass in dem westafrikanischen Krisenland diejenigen französischen Streitkräfte weiterhin im Einsatz blieben, die im Rahmen eines internationalen Einsatzes in der Sahelzone gegen Islamisten vorgehen.



In Mali hatte das Militär in der vergangenen Woche Interimspräsident Ndaw und Regierungschef Ouane festgenommen und zum Rücktritt gedrängt. Die beiden Politiker hätten nach einem ersten Putsch im August eigentlich die Rückkehr zur Zivilherrschaft einleiten sollten. Zum neuen Staatschef wurde Armee-Oberst Goïta ernannt, der bereits den ersten Putsch angeführt hatte.

