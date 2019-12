Das französische Militär hat in Mali nach eigenen Angaben erstmals eine bewaffnete Drohne gegen islamistische Terroristen eingesetzt.

Wie das Verteidigungsministerium in Paris mitteilte, wurden bei der Attacke am Samstag sieben Personen getötet. Zum Zeitpunkt des Angriffs hielt sich Präsident Macron im Nachbarland Elfenbeinküste auf. Dieser hatte damals von 33 weiteren Terroristen gesprochen, die bei einem Einsatz außer Gefecht gesetzt worden seien. In West- und Mittelafrika sind rund 4.500 französische Soldaten im Einsatz. In Mali gibt es darüber hinaus eine Friedensmission der Vereinten Nationen, an der auch deutsche Soldaten teilnehmen.