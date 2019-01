Im afrikanischen Mali hat die französische Armee 15 mutmaßliche Terroristen getötet.

Das Verteidigungsministerium in Paris erklärte, bereits am 10. Januar habe man in Abstimmung mit der malischen Armee einen Luftangriff in der Region Dialoubé ausgeführt. Die Terroristen hätten vermutlich einen Anschlag geplant.



Frankreich hat in der malischen Sahelzone rund 4.500 Soldaten für den Kampf gegen islamistische Terroristen stationiert. Die Region gilt als Rückzugsgebiet für Dschihadisten, Menschenschmuggler und andere Kriminelle. Die Bundeswehr ist in Mali mit rund 1.000 Soldaten an einer UNO-Mission zur Stabilisierung des Landes beteiligt.