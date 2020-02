In Mali haben französische Soldaten mehr als 30 islamistische Kämpfer getötet.

Das teilte die französische Armee mit. Die Operationen im Norden Malis zielten demnach auf Al-Kaida und auf weitere Gruppen, die mit dem Islamischen Staat verbunden sind.



Vor zwei Wochen wurden bei einem bewaffneten Angriff in Mali 19 Soldaten getötet. Daraufhin kündigte Frankreichs Verteidigungsministerin Parly an, die Truppen in der Sahel-Zone aufzustocken. Insgesamt sollen 5.100 Soldaten eingesetzt werden.