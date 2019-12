Französische Truppen haben nach Angaben von Staatspräsident Macron in Mali mehr als 30 militante Islamisten getötet.

Dabei kamen nahe der Grenze zu Mauretanien neben Kampfhubschraubern auch Bodentruppen und eine Drohne zum Einsatz. Macron hält sich zurzeit in Westafrika auf. Den Militäreinsatz gab er in einer Rede vor der französischen Gemeinde in Abidjan bekannt, der Hauptstadt der Elfenbeinküste. Macron sprach von einem Erfolg und betonte, man werde den Kampf gegen den Terrorismus fortsetzen.



Frankreich hat mehr als 4.000 Soldatinnen und Soldaten in der "Operation Barkhane" im Einsatz, die sich über die gesamte Sahelzone erstreckt. In Mali gibt es darüber hinaus eine Friedensmission der Vereinten Nationen mit 13.000 Einsatzkräften.