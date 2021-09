Im Mali ist ein französischer Soldat getötet worden.

Er habe sein Leben bei einem Zusammenstoß mit einer bewaffneten militanten Gruppierung verloren, teilte der Elyséepalast in Paris mit. Frankreich hat mehrere tausend Soldaten in der westafrikanischen Sahel-Region stationiert. Sie kämpfen dort gegen Islamisten mit Verbindungen zu den Terrororganisationen Al-Kaida und IS. Nach französischen Angaben hatten sie erst in der vergangenen Woche den örtlichen IS-Anführer al-Sahrawi getötet.

