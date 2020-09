Der frühere malische Präsident Moussa Traoré ist tot.

Er starb nach Angaben seines Sohnes im Alter von 83 Jahren in der Hauptstadt Bamako. Traoré hatte sich 1968 als Armeeoberst in dem westafrikanischen Land an die Macht geputscht. Er regierte Mali bis 1979 als Militärchef, dann setzte er sich selbst als ziviler Präsident eines Ein-Parteien-Staats ein.



Traoré wurde im Jahr 1991 nach tagelangen gewaltsamen Protesten bei einem Putsch gestürzt. Zwei Jahre danach verurteilte ihn ein Gericht zum Tode. Später wurde er begnadigt.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.