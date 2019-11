Im Norden Malis sind bei einem Angriff mutmaßlicher Islamisten 24 Soldaten getötet und 29 verletzt worden.

Ein Armeesprecher sagte, die Attacke auf eine Militärpatrouille habe in Tabankort an der Grenze zum Niger stattgefunden. Bei dem Gefecht seien zudem 17 Angreifer getötet und 100 festgenommen worden. In dem westafrikanischen Land kommt es immer wieder zu Überfällen islamistischer Gruppen mit Verbindungen zu Al-Kaida und der IS-Miliz.



In Mali sind im Rahmen eines UNO-Einsatzes seit 2013 auch etwa 1.000 Bundeswehrsoldaten im Einsatz.