Im westafrikanischen Mali hat die französische Armee nach eigenen Angaben einen hochrangigen Dschihadisten getötet.

Bei dem Einsatz in der Region Ménaka im Norden des Landes seien zudem ein Kämpfer der Leibgarde des Terroristenführers und zwei Zivilisten ums Leben gekommen, erklärte das Militär. Bei dem getöteten Dschihadisten handelte es sich demnach um einen Anführer der Gruppe EIGS, die der IS-Terrormiliz die Treue geschworen hat.



In Mali engagieren sich seit 2013 die ehemalige Kolonialmacht Frankreich und die UNO-Mission "Minusma" militärisch, um das Land zu stabilisieren und islamistische Gruppen zurückzudrängen. An "Minusma" ist auch die die Bundeswehr beteiligt.