Die Terrormiliz IS hat den Angriff auf einen Militärstützpunkt in Mali für sich reklamiert, bei dem 53 Soldaten und ein Zivilist getötet wurden.

Eine entsprechende Mitteilung verbreiteten die Dschihadisten über ihr Propagandaorgan Amaq. Nach Angaben der malischen Streitkräfte fand die Attacke in Indelimane nahe der Grenze zum Niger statt.



In Mali hatten islamistische Gruppen 2012 die Kontrolle über den Norden des Landes übernommen. Frankreich griff daraufhin militärisch ein und drängte die Islamisten zurück. Seither kommt es immer wieder zu Angriffen.



Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hatte sich unlängst bei einem Besuch in Mali für eine Verlängerung des Einsatzes deutscher Soldaten ausgesprochen.

Bei einem Abzug internationaler Kräfte wäre die Sicherheit des westafrikanischen Landes und der gesamten Region gefährdet, sagte die CDU-Politikerin in Koulikoro, wo die Bundeswehr und andere europäische Staaten ein Ausbildungszentrum für die malischen Streitkräfte unterhalten.