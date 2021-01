Mehrere Monate nach dem Militärputsch in Mali geht dort das Übergangsregime juristisch gegen Mitglieder der gestürzten Regierung vor.

Wie das Justizministerium mitteilte, wurde gegen den früheren Ministerpräsidenten Cissé und fünf weitere Personen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ihnen werde Verschwörung gegen die Übergangsregierung vorgeworfen. hieß es.



Am 18. August hatte das Militär Präsident Keïta zum Rücktritt gezwungen und die Macht übernommen. Keïta, Ministerpräsident Cissé und mehrere frühere Regierungsmitglieder wurden festgenommen, kamen aber Anfang Oktober wieder frei. Cissé befindet sich seitdem auf der Flucht, die anderen Personen wurden in den vergangenen Tagen erneut festgenommen.



In dem westafrikanischen Land hatte es im Sommer Massenproteste gegen Keïtas Regierung gegeben. Im August hatte das Militär auf der Seite der Demonstranten eingegriffen. Nach wochenlangen Verhandlungen war eine Übergangsregierung mit Vertretern des Militärs und der Zivilgesellschaft ernannt worden. Diese soll bis zu den geplanten Wahlen im März 2022 an der Macht bleiben. Anfang Dezember wurde ein nationaler Übergangsrat geschaffen, der die Aufgaben eines Parlaments übernehmen soll.

