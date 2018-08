Im westafrikanischen Mali hat Amtsinhaber Keita die Präsidentenwahl gewonnen.

Wie die Wahlkommission in der Hauptstadt Bamako mitteilte, erhielt Keita in der Stichwahl rund 67,2 Prozent der Stimmen. Auf den Herausforderer Cissé entfielen demnach 32,8 Prozent. Das Verfassungsgericht muss das Ergebnis noch offiziell bestätigen.



Cissé hatte bereits vor der Veröffentlichung der Resultate von Wahlbetrug gesprochen und erklärt, er werde das Ergebnis nicht akzeptieren. Beobachter der Europäischen Union zeigten sich überwiegend zufrieden mit dem Ablauf der Stichwahl vom vergangenen Sonntag.



Die Sicherheitslage in dem Sahelstaat gilt als schlecht, vor allem im Norden und in Zentralmali sind islamistische Kämpfer aktiv. Seit 2013 ist eine Mission der UNO mit knapp 13.000 Soldaten vor Ort. Daran beteiligt sich auch die Bundeswehr.