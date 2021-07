Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer fordert eine bessere Koordinierung der internationalen Einsätze im westafrikanischen Mali.

Nötig sei eine Debatte, was die internationale Gemeinschaft in der Sahelzone realistischerweise erreichen könne, sagte die CDU-Politikerin bei einer Onlinediskussion der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Zudem müsse man überlegen, wie man die Missionen in der Region besser zusammenbringen könne. Derzeit liefen die Einsätze oftmals sehr getrennt voneinander.



Heute übernimmt die Bundeswehr die EU-Ausbildungsmission in Mali. Außerdem ist sie am Stabilisierungseinsatz der UNO beteiligt. In dem Land hatte es vor Kurzem einen Selbstmordanschlag auf deutsche Soldaten gegeben.

