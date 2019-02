Bundesaußenminister Maas hat sich besorgt über die Sicherheitslage in Mali geäußert.

Der Angriff auf ein EU-Ausbildungslager zeige, dass der Terrorismus in den westafrikanischen Land noch nicht besiegt sei, sagte der SPD-Politiker bei einem Besuch in Sierra Leone. Es sei notwendig, weiterhin militärisch präsent zu sein in Mali, auch wenn es sich um eine schwierige Mission handele.



Gestern hatten mutmaßlich islamistische Aufständische das Ausbildungslager der EU im Süden des Landes angegriffen und drei Menschen verletzt. In dem Camp sind auch deutsche Soldaten stationiert. Insgesamt sind in Mali rund 1.000 Bundeswehr-Soldaten an einer UNO-Friedenstruppe und einer EU-Mission zur Ausbildung der malischen Streitkräfte beteiligt.