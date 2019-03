Bei einem Überfall auf ein Dorf im Zentrum des westafrikanischen Landes Mali sind mehr als 100 Menschen getötet worden.

Hintergrund ist offenbar ein ethnischer Konflikt. Alle Opfer gehörten der Volksgruppe der Fulbe an, die Tat sei von Jägern der Dogon verübt worden, hieß es in Militärkreisen. Der Bürgermeister eines benachbarten Dorfes sprach von einem Massaker an Zivilisten.



In Mali kommt es seit Jahren zu ethnischen Konflikten uwoscjem dem Fulbe, die Viehzucht betreiben, und den Dogon, die von der Landwirtschaft leben. Seit 2012 verüben zudem islamistische Gruppen Anschläge auf Militärstützpunkte. Erst vor einer Woche waren bei einem Angriff mindestens 16 Soldaten getötet worden.