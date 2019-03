In Mali ist der Konflikt zwischen zwei Volksgruppen eskaliert.

Mehr als 130 Zivilisten wurden bei einem bewaffneten Überfall auf ein Dorf im Zentrum des Landes getötet, wie die Vereinten Nationen mitteilten. Der Angriff habe sich gegen ein Dorf der Volksgruppe der Fulbe gerichtet und sei von Angehörigen der Volksgruppe der Dogon verübt worden, hieß es aus Militärkreisen. UNO-Generalsekretär Guterres forderte die Behörden in Mali auf, den Vorfall schnell zu untersuchen und die Täter zur Verantwortung zu ziehen. Die UNO-Mission in Mali leistete Unterstützung aus der Luft, um weitere Angriffe zu verhindern und Verletzte auszufliegen.



In Mali kommt es seit Jahren zu ethnischen Konflikten zwischen den Fulbe, die Viehzucht betreiben, und den Dogon, die von der Landwirtschaft leben.