Im westafrikanischen Mali sind 15 Soldaten der UNO-Mission Minusma bei einem Anschlag verletzt worden.

Nach Angaben der Bundeswehr wurden auch mehrere Deutsche verwundet. Die Betroffenen würden medizinisch versorgt. Die Deutsche Presse-Agentur berichtet von zwölf verletzten Bundeswehrsoldaten. Es werde ein Evakuierungsflug vorbereitet. Die Verletzten seien in einem stabilen Zustand.



Den Angaben zufolge handelte es sich bei dem Angriff um einen Selbstmordanschlag. Laut der UNO-Mission ist ein Fahrzeug in einem temporären Minusma-Camp nahe der Ortschaft Tarkint detoniert. Diese liegt etwa 150 Kilometer entfernt von Gao, wo sich die Basis der deutschen Soldaten im Land befindet.



Die UNO-Mission in Mali hat einen Auftrag zur Stabilisierung des Landes. Derzeit sind rund deutsche 900 Soldaten an dem Einsatz beteiligt, insgesamt umfasst Minusma mehr als 13.000 Soldaten.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.