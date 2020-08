Im westafrikanischen Mali gibt es offenbar einen Militärputsch. Wie ein Regierungsvertreter bestätigte, nahmen meuternde Soldaten Präsident Keita und Premierminister Cissé fest. Die beiden Politiker sollen zum Stützpunkt Kati gebracht worden sein, der in der Nähe der Hauptstadt Bamako liegt. Der westafrikanische Staatenverbund Ecowas sowie die EU verurteilten die Meuterei.

UNO-Generalsekretär Guterres forderte die sofortige Freilassung der Politiker. Der Sicherheitsrat wird laut Diplomaten morgen zu einer Sondersitzung zusammenkommen.



Vom Stützpunkt Kati ausgehend hatte es bereits 2012 einen Militärputsch gegeben, in dessen Folge Präsident Keita ins Amt kam. Derzeit steht er jedoch massiv unter Druck. Die Opposition wirft ihm Korruption und Wahlbetrug vor. Außerdem ist es Keita nicht gelungen, den islamistischen Terror in den Griff zu bekommen.



Die malische Regierung erhält in Form einer Stabilisierungsmission Unterstützung von der UNO. An der Mission sind unter anderem französische und deutsche Soldaten beteiligt.