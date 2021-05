In Mali sind der von Soldaten festgenommene Präsident und Regierungschef wieder freigelassen worden.

Dies teilte das Militär mit. Übergangspräsident Ndaw und Regierungschef Ouane waren am Montag festgesetzt worden. Am Mittwoch sollen sie ihren Rücktritt erklärt haben. Grund für den Putsch war offenbar die Umbildung der Regierung. Der Anführer der Puschisten, Oberst Goïta, fühlte sich übergangen.



Der UNO-Sicherheitsrat verurteilte den erneuten Umsturz. In einer in New York verabschiedeten einstimmigen Erklärung werden alle malischen Soldaten aufgerufen, unverzüglich in ihre Kasernen zurückzukehren.



Die politische Situation in Mali ist seit 2012 äußerst instabil - unter anderem aufgrund des Terrors islamistischer Gruppen im Norden des Landes. Neben der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich ist auch Deutschland mit der Bundeswehr im Rahmen von Missionen der EU und der UNO in Mali im Einsatz.

