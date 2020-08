Nach dem Militärputsch in Mali soll der Armee zufolge ein Übergangspräsident eingesetzt werden.

Ob es sich dabei um einen Vertreter der Militärs oder um eine zivile Person handelt, ließ ein Sprecher in einem Interview mit dem französischen Sender "France24" offen. Die Armee stehe aber in Kontakt mit der Zivilgesellschaft und der Opposition in dem westafrikanischen Land, um den Übergang zu gestalten.



Nach dem Militärputsch am Dienstag war der bisherige Präsident Keita zunächst festgenommen worden. Er hatte dann seinen sofortigen Rücktritt und die Auflösung des Parlaments verkündet. Die Anführer des Putsches versprachen, in angemessener Zeit Neuwahlen abzuhalten. Sie ordneten inzwischen die Wiederöffnung der Staatsgrenzen an.