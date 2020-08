Der Militärputsch in Mali in Westafrika ist international auf Kritik gestoßen.

Die USA forderten alle politischen und militärischen Akteure auf, sich für eine Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung einzusetzen, wie Außenminister Pompeo erklärte. Auch die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union verurteilten den Militärputsch. Die Ereignisse könnten eine destabilisierende Wirkung auf die gesamte Region und den Kampf gegen den Terrorismus dort haben, hieß es nach einem Sondergipfel. - Die EU ist in Mali mit einer Ausbildungsmission vertreten, an der ebenso wie an der UNO-geführten Mission Minusma auch die Bundeswehr beteiligt ist.



Sorge und Kritik äußerten auch UNO-Generalsekretär Guterres, die Afrikanische Union und das westafrikanische Regionalbündnis Ecowas. Ecowas hatte in den vergangenen Monaten versucht, in der innenpolitischen Krise Malis zu vermitteln.



Das Militär erzwang gestern den Rücktritt von Präsident Keïta. Mali soll nun von einem Übergangskomitee regiert werden, das demnächst Wahlen abhalten soll.