Bei einem Angriff auf einen Armeeposten im Norden Malis sind zahlreiche Soldaten getötet worden.

Die Attacke ereignete sich der Armee zufolge in der Stadt Bamba im Norden des Landes. Mindestens 20 Soldaten seien ums Leben gekommen.



Im westafrikanischen Mali gibt es seit Jahren Angriffe islamistischer Gruppen. 2012 gelang es ihnen, die Kontrolle über den Norden des Landes zu übernehmen. Die ehemalige Kolonialmacht Frankreich griff 2013 militärisch ein und drängte die Islamisten zurück. Inzwischen befinden sich tausende internationale Soldaten in Mali, um für mehr Stabilität zu sorgen. Auch die Bundeswehr ist in dem Land im Einsatz.