Im nordwestafrikanischen Mali sind bei einem bewaffneten Überfall auf ein Dorf mindestens 37 Zivilisten getötet worden.

Die Attacke ereignet sich laut Medienberichten in der Region Mopti im Zentrum des Landes. Die Regierung erklärte, Soldaten seien auf dem Weg dorthin, um für Sicherheit zu sorgen. Über die Angreifer ist noch nichts bekannt.



Der Norden Malis ist das Rückzugsgebiet mehrerer mit Al-Kaida verbündeter islamistischer Terrororgruppen. In Mopti gibt es zudem immer wieder ethnisch motivierte Auseinandersetzungen. Derzeit ist in Mali eine 15.500 Mann starke UNO-Truppe stationiert, die den Staat stabilisieren und ein 2015 geschlossenes innerstaatliches Friedensabkommen überwachen soll. Darunter sind etwa 1.000 deutsche Soldaten.