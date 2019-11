In Mali sind bei einem Angriff auf einen Militärstützpunkt mindestens 53 Soldaten getötet worden.

Wie Informationsminister Sangaré mitteilte, kam außerdem ein Zivilist ums Leben. Nach Angaben der malischen Streitkräfte ereignete sich der Vorfall in Indelimane nahe der Grenze zum Niger. Die Armee sprach von einem Terrorangriff. Mittlerweile sei die Lage aber unter Kontrolle.



In Mali hatten islamistische Gruppen 2012 die Kontrolle über den Norden des Landes übernommen. Frankreich griff daraufhin militärisch ein und drängte die Islamisten zurück. Dennoch kommt es immer wieder zu Angriffen.



Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hatte sich unlängst bei einem Besuch in Mali für eine Verlängerung des Einsatzes deutscher Soldaten ausgesprochen.

Bei einem Abzug internationaler Kräfte wäre die Sicherheit des westafrikanischen Landes und der gesamten Region gefährdet, sagte die CDU-Politikerin in Koulikoro, wo die Bundeswehr und andere europäische Staaten ein Ausbildungszentrum für die malischen Streitkräfte unterhalten.