Der abermalige Militärputsch in Mali wirft schwer zu beantwortende Fragen auf. Die Unzufriedenheit im Bundestag mit den beiden Mali-Missionen ist fraktionsübergreifend. Die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann erwartet mehr Realismus und klarere Zeitlinien. Der außenpolitische Sprecher der Grünen im Bundestag, Omid Nouripour, erklärt, man müsse den Putschisten klare Schritte zur Übergabe der Macht abfordern, und keine Lippenbekenntnisse mehr gelten lassen. Der Außenpolitikexperte der CDU und Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, Norbert Röttgen, weist darauf hin, dass die Putschisten unter anderem deutsche Ausbildungslehrgänge durchlaufen haben. Wenn diese jetzt auch noch, wie es gerüchteweise zu hören ist, mit islamistischen Terroristen im Norden Malis in Kontakt stünden, dann werde die Ausbildungsmission, in der Deutschland eine führende Rolle innehat, als Teil der Antiterrormission zu einer Farce.

(Photo by MALIK KONATE / AFP)Weiterer Militärputsch - Können internationale Missionen Mali wirklich stabilisieren?

Gerade erst hat der Bundestag das Militär-Engagement in Mali verlängert. Der neue Militärputsch und die anhaltende Instabilität im Land werfen allerdings erneut die Frage auf: Bringen Ausbildungs- und Stabilisierungseinsätze wirklich etwas?

Das ist alles richtig. Auch der französische Präsident Macron hat deutliche Bedenken geäußert und sogar in den Raum gestellt, dass die Mission beendet werden könne, falls die Putschisten-Regierung mit den Islamisten in wie auch immer geartete Verhandlungen eintritt. Im Moment ist es tatsächlich so, dass malische Politiker und Militärs sich unter dem Schutzschirm der UNO- und EU-Missionen um die Fleischtöpfe des bitterarmen Landes streiten, während die malische Armee nach acht Jahren Ausbildung und Unterstützung immer noch nicht in der Lage ist, eigenständig Sicherheit herzustellen. Afghanistan lässt grüßen. Das malische Militär ist in der Breite schlecht ausgerüstet und ausgebildet, und an der Spitze korrupt.

Drohende Flüchtlingsströme

Soweit die ernüchternde Lage. Aber es gibt gute Gründe dafür, dass sich sowohl Macron als auch Bundeskanzlerin Merkel dafür entschieden haben, der Antiterrormission in der Sahelzone noch eine Chance zu geben. Es steht zu viel auf dem Spiel. Alle umliegenden Staaten Westafrikas könnten durch die Destabilisierung Malis in Mitleidenschaft gezogen werden. Das kann der Westen nicht leichtfertig hinnehmen, schon allein mit Blick auf die am Anfang stehende wirtschaftliche Entwicklung der Region und mit Blick auf mögliche Flüchtlingsströme.

Doch eins muss auch klar sein: Den verantwortungslosen politischen Spielchen der malischen Eliten kann man nicht ewig tatenlos zuschauen. Wenn es also keine klaren, erkennbaren Schritte der Putschisten in Richtung Wahlen gibt, dann sollten sich Frankreich und Deutschland aus den Mali-Missionen zurückziehen.

Marcus Pindur (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré )Marcus Pindur hat Geschichte, Politische Wissenschaften, Nordamerikastudien und Judaistik an der Freien Universität Berlin und der Tulane University in New Orleans studiert. Er war Stipendiat der Fulbright-Stiftung, der FU Berlin sowie des German Marshall Fund. 1997 bis 1998 arbeitete er als Politischer Referent im US-Repräsentantenhaus. Pindur war ARD-Hörfunkkorrespondent in Brüssel, bevor er 2005 zum Deutschlandradio wechselte. Von 2012 bis 2016 war er Korrespondent für Deutschlandradio in Washington, D.C. Seit Anfang 2019 ist er Deutschlandfunk-Korrespondent für Sicherheitspolitik.