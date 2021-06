Nach dem Anschlag im westafrikanischen Mali auf deutsche Blauhelmsoldaten ist ein Airbus der Luftwaffe dorthin beordert worden.

Nach Angaben der Bundeswehr ist die Maschine als fliegende Intensivstation einsetzbar. Bei dem Anschlag waren 12 Bundeswehrsoldaten der UNO-Mission Minusma verletzt worden, drei von ihnen schwer. Nahe der Ortschaft Tarkint in der Region Gao hatte ein Selbstmordattentäter einen Sprengsatz gezündet, der in einem Auto versteckt war. Dabei erlitten drei weitere UNO-Soldaten Verletzungen. An einem anderen Ort in Mali wurde anschließend ein zweiter Anschlag auf einen Militärposten verübt; dabei kamen sechs einheimische Soldaten ums Leben. Es gab zudem einen Verletzten.



Die politische Situation in Mali ist seit vielen Jahren von zunehmender Instabilität geprägt. Die meist islamistisch motivierte Gewalt hat in den vergangenen Jahren auch die benachbarten Länder in der Sahel-Zone erreicht.

Diese Nachricht wurde am 26.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.