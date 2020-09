Einen Monat nach dem Militärputsch in Mali hat Übergangspräsident N'Daw einen neuen Premierminister ernannt.

Die Nominierung des früheren Außenministers und Diplomaten Ouané für das Amt wird von Beobachtern als Signal an die Nachbarstaaten gewertet, da es sich um einen Zivilisten handelt. Sie sollen wieder Vertrauen in die politische Stabilität Malis gewinnen, nachdem sie nach dem Putsch Sanktionen gegen das Land verhängt hatten. Der Schritt erfolgte zwei Tage nachdem die Staatsmacht an N'Daw übergeben worden war. Nach einer 18-monatigen Übergangszeit sollen Wahlen stattfinden.



In dem westafrikanischen Land hatte die Armee Mitte August den damaligen Präsidenten Keïta gestürzt. Die Putschisten warfen ihm ein unzureichendes Vorgehen gegen Terroristen vor. In der Region sind seit Jahren verschiedene Terrorgruppen aktiv, unter anderem Ableger des Terrornetzwerks Al-Kaida und der IS-Terrormiliz. In Mali sind zudem UNO- und EU-Missionen im Einsatz, an denen sich auch Bundeswehrsoldaten beteiligen.

Diese Nachricht wurde am 27.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.