Im westafrikanischen Mali gibt es den Versuch eines Militärputsches.

Aufständische Soldaten haben nach eigenen Angaben Präsident Keita und Regierungschef Cissé festgesetzt. Die beiden Politiker befänden sich in Keitas Anwesen in der Hauptstadt Bamako.



Zuvor hatte es in Medienberichten geheißen, auf dem Armeestützpunkt Kati in der Nähe der Hauptstadt Bamako seien Schüsse gefallen. Das Auswärtige Amt in Berlin sprach von einer Meuterei von Bewaffneten sowie von Schusswechseln. Malische Journalisten berichteten via Twitter, Demonstranten hätten das Haus von Justizminister Kapo in Brand gesetzt.



Auf dem Stützpunkt Kati begann 2012 ein Militärputsch, in dessen Folge Präsident Keita ins Amt kam. Derzeit steht Keita jedoch massiv unter Druck, weil es ihm nicht gelingt, den islamistischen Terror in den Griff zu bekommen. Zudem wirft ihm die Opposition Korruption und Wahlbetrug vor.



In Mali sind im Rahmen einer UNO-Mission zur Stabilisierung des Landes unter anderem französische und deutsche Soldaten stationiert.