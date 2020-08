Die politische Opposition in Mali hat den Militärputsch begrüßt.

Man werde die Soldaten beim Übergang hin zu einer neuen Zivilregierung unterstützen, teilte die Parteienallianz M5-RFP mit. Der Umsturz sei ein Sieg des malischen Volkes.



Aufständische Militärs hatten am Dienstag Präsident Keïta festgenommen und ein Übergangskomitee angekündigt, das demnächst Wahlen abhalten soll. Keïta war oft dafür kritisiert worden, das Terrorismus-Problem in Mali nicht in den Griff zu bekommen. Außerdem wurden ihm Korruption und Wahlmanipulationen vorgeworfen.