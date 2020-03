In Mali wird ein neues Parlament gewählt.

Rund sieben Millionen Menschen sind aufgerufen, über die künftige Zusammensetzung der Nationalversammlung zu bestimmen. Die Wahl wird überschattet vom Ausbruch des Coronavirus. Präsident Keita hatte eine Absage abgelehnt und stattdessen verstärkte Hygienemaßnahmen angeordnet.



Die Parlamentswahl in Mali sollte ursprünglich schon 2018 stattfinden und wurde mehrfach verschoben. In dem Land verüben Dschihadisten immer wieder Anschläge. Oppositionsführer Cissé wurde Medienberichten zufolge am Mittwoch auf einer Wahlkampfverstanstaltung entführt.