In Mali hat Präsident Keita in einer Fernsehansprache seinen sofortigen Rücktritt erklärt. Zudem kündigte er die Auflösung von Parlament und Regierung an. Wenige Stunden vorher waren Keita und Premierminister Cissé von meuternden Soldaten festgenommen worden.

Er wolle nicht, dass Blut vergossen werde, nur um ihn an der Macht zu halten, sagte Keita weiter in seiner kurzen Ansprache. Wer die militärische Revolte anführte, ist weiterhin unklar.



Der westafrikanische Staatenverbund Ecowas, die Afrikanische Union, die EU und die USA verurteilten den Putsch. UNO-Generalsekretär Guterres forderte die sofortige Freilassung der Politiker. Der Sicherheitsrat wird laut Diplomaten heute zu einer Sondersitzung zusammenkommen. Beobachter befürchten, dass Mali und die ganze Region durch die jüngste Entwicklung noch weiter destabilisiert werden könnten.



Keita stand zuletzt massiv unter Druck. Die Opposition wirft ihm Korruption und Wahlbetrug vor. Außerdem ist es Keita nicht gelungen, den islamistischen Terror in den Griff zu bekommen. - An einer militärischen Mission unter Führung der Vereinten Nationen sind in Mali auch deutsche Soldaten beteiligt.